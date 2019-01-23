Karlıova'da bazı öğrenciler 5 gün sonra karne aldı

SON yılların en çetin kışını yaşayan BİNGÖL'ün Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerde öğrenciler 5 günlük gecikmenin ardından karne heyecanı yaşayabildi.

Karlıova ilçesine bağlı bazı köylerdeki öğrenciler kar yağışının ulaşımda yaşattığı aksamalar nedeniyle geçen Cuma günü karne alamadı. Karlıova'ya bağlı Bahçe köyünde yolların temizlenerek ulaşıma açılmasıyla bugün Ayten Tekışık İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene katılan Kaymakam Levent Yetgin, 214 öğrenciye karnelerini dağıttı. Öğrenciler, 5 günlük gecikmenin ardından karne sevinci yaşadı.

Kaymakam Levent Yetgin, kar ve tipi nedeniyle köy yolunun 10 günden fazla süredir kapalı olduğunu belirterek, öğrencilerin karne heyecanı yaşamaları için ekiplerin seferber olduğunu söyledi. Bahçeköy yolunun saatler süren çalışma sonucu ulaşıma açıldığını ifade eden Kaymakam Yetgin, "Bugün ben de öğretmenlerimiz ile birlikte köye gelip öğrencilerin karne heyecanını birlikte yaşayalım istedim. Kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 26 gün okullar tatil edildi. Öğrencilerimiz derslerinden geri kalmasın diye öğretmenlerimiz yoğun bir mesai harcayarak aradaki farkı kapattılar. Burada kar kalınlığı 2 metreyi geçti ve bu kış şartlarına rağmen öğretmenlerimiz büyük sıkıntılara rağmen görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar" dedi.

'YOLLARDA MAHSUR KALIYORDUK'

Bahçe köyündeki Ayten Tekışık İlk ve Ortaokulu'nun Müdür Yardımcısı Saime Ercan ise, tipi ve fırtınadan dolayı okula gelip gitmekte büyük sıkıntılar yaşadıklarını kaydederek, "Bir hafta gecikmeli karnelerimizi dağıtabildik. Okula gelme şansımız yoktu. Burada kar ve tipi eğitimi olumsuz yönde etkiliyor. İlçeden köye gelmemizde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çoğu zaman yollarda mahsur kalıp, servis aracımızı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte iterek kardan çıkmasını sağladık. Ama yine de okulumuzu ve öğrencilerimizi çok seviyoruz" diye konuştu.

Öte yandan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kar nedeniyle yolu kapalı 11 köyün öğrencilerinin karneleri de dağıtılmak üzere muhtarlara teslim edildi.



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