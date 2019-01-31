Karlar eridi, evi su bastı

Yüksekova'da geçen hafta kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı ilçede, iki günden beri ise açık ve güneşli hakim. Havaların ısınmasıyla birlikte karlar erimeye başlayınca, yollarda su birikintileri oluştu. İnanlı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın zemin katında yaşayan Ragıp Şener'in evini ise su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, Şener, kar sularını tahliye etmek için evin duvarını delmek zorunda kaldı. Şener, su baskınlarının yaşanmaması için yetkililerden yardım istediğini söyledi.
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