Karla kaplı yolda tuzlama çalışması yapan iş makinesi devrildi

Aydın KURMUŞ/BÜYÜKORHAN (Bursa), () - BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde tuzlama çalışması yapan iş makinesi devrildi. Karayolları ekipleri, kendi iş makinelerini kendileri kurtardı.

Yurdun dört bir yanında etkisini hissettiren kar yağışlarının ardından Karayolları ekipleri, yolları trafiğe uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ise Harcancık-Simav-Dağardı Yolu üzerinde tuzlama çalışması yapan Karayolları'na ait 06 FH 4983 plakalı iş makinesi devrildi. Yan yatan iş makinesinden yara almadan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, durumu ekip arkadaşlarına haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Karayolları ekipleri iş makinesini kurtardı.



FOTOĞRAFLI