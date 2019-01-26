Kariyer Merkezi, 687 aileye umut oldu

BAĞCILAR Belediyesi Kariyer Merkezi, 2018 yılında farklı sektörlerde 687 kişiyi istihdam etti. Proje kapsamında istihdam amacıyla yapılan görüşmelere gıdadan tekstile kadar 260 firma katılıyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, işverenle iş arayan vatandaşları bir araya getiriyor. İş yerleştirmelerin yapıldığı yerlerin başında güvenlik, temizlik ve yer hizmetlerinden eleman alımının yapıldığı İstanbul Havalimanı geliyor. Onu hemşire, tıbbi sekreter ve doktor asistanı olarak istihdamın gerçekleştiği sağlık kurumları takip ediyor. Kariyer merkezi kurulduğu günden bu yana bin 500’ün üzerinde iş arayan vatandaşın istihdam edilmesine aracılık etti.

İŞKUR ile yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran iş arayan vatandaşların hangi kriterlerde iş aradığı belirlenerek bir profil oluşturuluyor. Adayların özgeçmişlerinden oluşan dosyalar hazırlandıktan sonra iş arayanlar ve işverenler Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda yüz yüze görüşüyor. Gerçekleştirilen mülakat sonucunda firmalar anlaştıkları kişileri işe alıyorlar. Bu sayede hem eleman arayan firmaların talepleri karşılanıyor hem de iş arayan vatandaşlar iş sahibi oluyor.

687 BAĞCILARLI İŞ SAHİBİ OLDU

Bu plan doğrultusunda 6 yıldır ilçe sakinlerine hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, 2018 yılında Bağcılarda yaşayan 687 kişiyi iş sahibi yaptı. En çok istihdam yapılan yerlerin başında İstanbul Havalimanı geliyor. Geçen yıl temizlik, ulaştırma, yer hizmetleri ve güvenlik birimlerinde çalışmak üzere toplam 340 kişi burada işe yerleştirildi. Bunun dışında sağlık kurumlarında 67 hemşire, 48 doktor asistanı, 13 tıbbi sekreter istihdam edildi. 29 vasıfsız eleman tekstil şirketlerinde, 80 kişi Bağcılar Belediyesi bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevlendirildi. 100 temizlik personeli ve 10 şoför de değişik iş yerlerinde çalışmaya başladı.

İŞKUR’la yaptıkları çalışmalarla son dönemde büyük bir mesafe kaydettiklerini belirten Bağcılar Belediye başkanı Lokman Çağırıcı, “Vizyon ve sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Kariyer Merkezimiz başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların işe yerleşmeleri ve iş verenlerin daha hızlı eleman bulmalarına olanak sağlıyor. İş sahibi olan hemşerilerimizin yüzünde umut, mutluluk ve huzur olduğunu hep birlikte görüyoruz" dedi.