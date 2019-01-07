Kardan 'Shrek' heykeli ilgi çekti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde servis şoförlüğü yapan Selçuk Sönmez (40), animasyon film karakteri Shrek'in 1,80 metre uzunluğunda heykelini yaptı. Shrek'in başından oluşan kardan heykel, başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgisini çekti.

Çameli'de iki gündür süren yağışın ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Vatandaşlar hafta sonunda yağan karın tadını çıkardı. Sokakta doyasıya eğlenen çocuklar, kartopu oynadı ve kardan adamlar yaptı. Elmalı Mahallesi'nde servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası Selçuk Sönmez ise farklı bir çalışmaya imza attı. Sönmez, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından animasyon film karakteri Shrek'in kardan heykelini yaptı. Sönmez'in yaptığı heykel, mahalle sakinlerinin de beğenisini topladı. Sönmez, daha önce de Nasrettin Hoca'nın kardan heykelini yaptığını belirterek, "Karda vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kar yağışını iple çekiyorum. Bu kez Shrek'in kardan heykelini yaptım. Çocuklar çok beğendi. Heykeli gören durup fotoğraf çektiriyor. Şimdiki hedefim ise kardan 3 odalı bir ev yapmak" diye konuştu.



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