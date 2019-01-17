Kardan evde çay içip, şarkılar söylüyorlar

ERZURUM'da lise öğrencileri evlerinin bahçesinde kardan ev yaptılar. Gençler kafe olarak kullandıkları kar evinde çay içip, gitar eşliğinde şarkılar söylüyor.

Merkez Palandöken ilçesinde oturan lise öğrencileri Burak Aydın (15) ve Mustafa Çakan (17), cefa olan karı eğlenceye çevirdi. Evlerinin bulunduğu apartmanın bahçesindeki karı bir araya getiren gençler, 2 metre yüklekliğinde ve yaklaşık 4 metrekare genişliğinde kardan bir kafe yaptılar. Yapımı bir gün süren kardan kafeyi tamamlayarak içine giren liseli gençler evlerinden getirdikleri demlik çayı içip arkadaşları Mustafa Çakan'ın çaldığı gitar eşliğinde şarkılar söyleyip eğleniyorlar.

Seneye çok kar yağması halinde bu kafenin daha büyüyüğünü yapıp içerisine masa ve sandalye koymayı düşündüklerini söyleyen Burak Aydın, "Birçok kişiye cefa olan karı biz arkadaşlarla kafe yaparak sefaya dönüştürdük. Apartmanımızın bahçesine yağan karı bahçe duvarında biriktirdik. Daha sonra küreklerle içerisini oyduk. Hafif su dökerek buzlanmasını sağladık. Havaların soğuk gitmesi nedeniyle hiç erime olmuyor. Biz de özellikle akşamları ya da hafta sonlarını burada geçiriyoruz. İçerisi dışarıya göre çok sıcak. Altımızda kilim ve halı var" diye konuştu.

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