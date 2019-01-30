Karaya vuran yaralı caretta carettayı belediye işçileri buldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı mevkiindeki plajda, kabuğunda kırıklar olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası karaya vurmuş halde bulundu. Yaşam belirtileri zayıf olan caretta caretta, yetkililere teslim edilerek tedaviye alındı.Marmaris Belediyesi işçileri, akşam saatlerinde oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı mevkiindeki plajda temizlik çalışması yaptıkları sırada, karaya vuran atıklar arasında bir hareket fark etti. Yosun ve atıkların altını kontrol eden ekipler, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası buldu. Bunun üzerine, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bilgi verildi. Muşamba ile sarılarak belediye aracına konulan kaplumbağanın yapılan ilk incelemesinde ağlara takıldığı ve kabuğunda sert cisimle vurularak delik ve kırıklar açıldığı tespit edildi. Bir kutu içinde yünlü bir battaniyeye sarılarak konulan deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim edildi. 45 yaşlarında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının hayati belirtileri zayıf olduğu ve tedaviye alındığı öğrenildi.Öte yandan Belediye yetkilileri, 10 günde 2 kaplumbağanın ağlara takılıp ve zarar verilerek karaya vurduğunu belirtti.

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