Karataş Gölü'ne flamingo akını

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Karamanlı ilçesindeki Karataş Gölü flamingoların akınına uğradı. Gölden beslenen onlarca flamingo görsel şölen oluşturdu.

Burdur'da Çorak (Ak) Göl ve Yarışlı Gölü gibi alanların en önemli ziyaretçileri olan flamingolar, bu yıl Karamanlı ilçesi sınırlarında yer alan Karataş Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na da yöneldi. Onlarca flamingo Karataş Gölü'nde konaklarken, bölgede eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Flamingoların oluşturduğu güzellik Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından drone ile havadan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Rıza Kamil, bağlantılı olduğu kaynak ve akarsularla birlikte 12 çeşit balık türünün yaşadığı Karataş Gölü'nün birçok kuş türü için hayati önem taşıdığını belirtti. Kamil, "122 çeşit kuş türünün yaşadığı bilinen göl ve çevresinde bu aralar çok fazla sayıda flamingo, boz kaz, karabatak, angıt, birçok ördek türü ve kıyı kuşu görsel şölen oluşturmaktadır" dedi.



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