Karargah emniyet subayına, kadın personeli tuvalette görüntülemekten dava

Hayati ARIGAN / İSTANBUL() - NATO Tatbikatı'nda görevli Arnavut sivil kadın personeli, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla görüntülediği ileri sürülen 20 yıllık subay Orhan İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğinin ihlal etmek' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Orhan İ. kendisini “Yerdeki idrar birikintisini kontrol ediyordum" diye savundu.

NATO tarafından da soruşturma konusu olan olayla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın iddianamesine göre; 3. Kolordu Komutanlığı ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen NATO tatbikatında yaşanan olay şöyle meydana geldi;

Karargah Emniyet Subayı Orhan İ.(41) , 5 Aralık günü tatbikat alanında kadınlar tuvaletiyle yan yana bulunan erkekler tuvaletine girdi. Kısa süre sonra kadınlar tuvaletine NATO'da sivil personel olarak görev yapan Arnavutluk vatandaşı Rusi K.(35) geldi. Genç kadın, iki tuvaleti birbirinden ayıran kabinin alt kısmından bir cep telefonuyla görüntüsünün alındığını fark etti.

'Hey!' diye bağırıp, duvara vuran genç kadın hemen tuvaletten çıktı. Rusi K. tuvaletten koşarak kaçan kişinin yakalanması için koridorda bulunan arkadaşlarından yardım istedi. Ancak görüntü alan kişi yakalanamadı.

Yetkililere durumu anlatan Rusi K. kamera kayıtlarından kaçan kişinin Orhan İ. olduğunu tespit etti. Orhan İ., askeri yüksek disiplin kuruluna ifade verdi. Soruşturma grubu oluşturulmasının ardından olay savcılığa taşındı. Savcılık, 20 yıllık subay olan Orhan İ. hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılığın uzlaşma teklifine iki taraf da ret yanıtı verdi.

NRDC-T Komutanı'nın da ziyaret ederek bilgi aldığı İzmir NATO Gücü Karargahı'nda görevli Rusi K., ifadesinde, "Kadın tuvaletini erkek tuvaletinden ayıran ve yerden biraz yukarıda asılı olan paravanın altında kayıt yapan bir telefon gördüm. Duvara hızla vurup bağırdım. Telefon hızla geri çekildi" dedi. Tuvaletten çıkarak arkadaşlarından yardım istediğini anlatan Rusi K., "Koşarken saklanmak için eğilen şüpheli koridorun sonuna yaklaşmıştı. Binadan hızla uzaklaştığı kamera kayıtlarından görüldü. NRDC-T Komutanı gelerek soruşturma başlattı" diye konuştu.



“EMNİYET SUBAYI OLDUĞUM İÇİN"

Tuvalette telefonunu düşürdüğünü bu sırada yerde idrar birikintisi gördüğünü ileri süren Orhan İ.'nin ise “Emniyet subayı olmam nedeniyle idrar birikintisinin kaynağını araştırdım" dediği öğrenildi.. Orhan İ. ifadesinde "Telefonumu kapalı konumda, siyah ekranına bir görüntü yansıyacağını düşünerek, sızıntı olup olmadığını denetlemek için kabinin altına tuttum. Fakat telefonumu kabinin yan tarafına geçirmedim. Zaten orada birinin olduğunu da düşünmüyordum. İngilizce konuşan bir kadın bağırıp, yardım istedi. Durumu açıklayamam diye olay yerinden ayrıldım" şeklinde konuştu.



MERAKIMA YENİK DÜŞTÜM

O anlık merakına yenik düştüğünü belirten Orhan İ., "Yaşım ve tecrübem gereği böyle bir olayın içinde olmamam gerektiğini biliyorum. Sadece kontrol etmek masadıyla yaptığım bir davranıştı. Suçsuzum" dedi. Orhan İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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