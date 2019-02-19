Karapınar'da 2 yeni obruk daha oluştu

KONYA'nın Karapınar ilçesinde 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu. Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, yöre halkını tedirgin ediyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İrili ufaklı 300'ün üzerinde obruk oluşan Karapınar'da 3 gün arayla 2 yeni obruk daha oluştu.

İlk obruk geçen cuma günü Reşadiye Mahallesi'nde Yedikuyu mevkiinde 4 metre çapında, 15 metre derinliğinde yayla yolunda meydana geldi. Diğer obruk ise aynı mahallede yaklaşık 3 kilometre ilerideki Karakaya mevkiinde geçen pazar günü gece saatlerinde bir yonca tarlasında 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde meydana geldi.

KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA FARK ETTİ

Yonca ekili tarlanın yaklaşık 100 metre ilerisindeki evde oturan Latif Karakaya, sabah saatlerinde komşu tarlada obruk oluştuğunu gördüğünü söyledi. Karakaya, ''Gece köpekler sürekli havlıyordu. Besicilik yaptığımız için de hırsız geldiğini düşünüp, dışarı çıkıp kontrol ettim. Hava karanlık olduğu için obruğu fark etmedim. Sabah yine etrafı kontrol ettiğimde komşumuzun yonca ekili tarlada obruk oluştuğunu gördüm. Obruk 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde; ancak daha genişleyeceğini düşünüyorum. 8 ay önce de 200 metre ilerideki bir tarlada obruk oluşmuştu. Sürekli obruk oluşmasından dolayı bölge halkı olarak tedirginiz. Tarlamızda obruk oluşsa da yine o tarlayı ekim biçmeye mecburuz. Çünkü, yapacak başka hiçbir işimiz yok" dedi.



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