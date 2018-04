Karadere’deki kirliliğe tepki

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()- BURSA’nın Karacabey ilçesinin 4 kırsal mahallesinde yaşayan vatandaşlar, Karadere’nin kirlilik nedeniyle çevreye yaydığı kötü kokuya dikkat çekmek amacıyla eylem yaptı. Deredeki kirliliğe fabrika atıklarının neden olduğu öne sürüldü.

Karacabey ilçesinin kırsal Sultaniye, Akhisar, Tophisar ve İsmetpaşa mahallelerinde oturan vatandaşlar, Karadere'den çevreye yayılan kokuya dikkat çekmek için bir araya geldi. Eyleme, DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak ile Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin de katıldı. Eylemciler, fabrikaların atıklarıyla Karadere’yi kirlettiğini, buna bir çözüm bulunmasını istedi.

Kalabalık adına konuşan Sultaniye Mahallesi Muhtarı Derviş Mete, “Biz bugün burada Sultaniye, Akhisar, Tophisar ve İsmetpaşa halkı olarak Karadere’nin dayanılmaz kötü kokusuna karşı sesimizi duyurmak için toplandık. Karadere, Manyas Gölü’nden boşalan sularla hayat bulur. Manyas Gölü’nün sularıyla can bulan Karadere, özellikle iki fabrikanın atık sularıyla kirletiliyor. Biri maya, diğeri mermer üreten bu iki fabrika, Karadere’yi öyle kirletti ki; sularında balık yaşayamaz hale geldi. Tanık olduğumuz gibi kötü kokusundan yanında durulamaz hale geldi. Bizler, kirletilen Karadere’nin sularıyla tarlamızı sulamak, pis kokusuna katlanarak köylerimizde yaşamak zorunda bırakılan insanlarız. Karadere’de yaşanan kirlilik, yalnızca bugünün konusu da değildir. Yıllardır bu dere, bu kadar kirli aktığı halde devlet yetkilileri gereken denetimleri yapmadılar. Kirleten fabrikaları bulup cezalandırmadılar. Karadere’nin kirletilmesine göz yumdular. Deremizin kirletilmesi ve kirletilmesine göz yumulması affedilecek bir durum değildir. Biz yıllardır şikayetlerimizi ilgili devlet kurumlarına yaptık. Ancak bugüne kadar kirliliği önleyecek hiçbir sonuç alamadık. Dayanılmaz duruma gelen bu kirliliğe ‘Artık yeter’ diyoruz. Yeter artık. Karadere temiz, kokusuz ve eskiden olduğu gibi duru aksın” diye konuştu.

DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak ise, ”Ciddi bir koku var, dayanılacak gibi değil. Türkiye’nin derelerinin bu kadar kötü halde olması içler acısı. Bu derede bir kuzu su içerken ölmüş. Bir vatandaşımız dereye girdiği için 4 ay hastanede yatmak zorunda kalmış. Bu sularla çiftçilik yapılıyor. Çiftçi yalnız bırakılmış. Bir an önce devlet bu duruma el atmalı” dedi.

Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Uluşahin de, “Dere, can vermekten çıkmış bataklığa dönüşmüş halde. Artık derenin sularında oksijen kalmadığını gösteriyor. Oksijenle yaşayan canlıların bu derede kalmadığını görüyoruz. Burada çok rahatsız edici bir koku var. Burada yaşayanların sağlığından endişe etmekteyim. Burada analiz yapmaya bile gerek yok. Her şey ortada. Buradaki fabrikaları denetlesinler ve Karadere’yi eski haline getirsinler. Aksi halde geç olacak. Burada yaşayan ve Bursa’da yaşayan insanlarımızın sağlığı tehdit altına atılmış olacak” şeklinde konuştu.

