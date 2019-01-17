Karadeniz’de 877 köy yolu kardan kapandı

KARADENİZ Bölgesi'nde, 877 köy ve mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon'da 30, Rize'de 122, Gümüşhane'de 181, Bayburt'ta 55, Giresun'da 314, Artvin 25 ve Ordu'da 150 köy ve mahalle yolu kardan dolayı ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bölgede gece yarısı başlayan kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği belirtildi.PALETLİ ARAÇLA ZİRVEYE ÇIKTILARÖte yandan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir grup arkadaş, yoğun kış şartlarına aldırış etmeden, 2 bin 300 metre rakımdaki Huser Yaylası’na çıktı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan grup, 8 saatlik yorucu bir yolculuğun ardından paletli kar aracıyla ulaştıkları yaylada, zirvedeki manzaranın keyfini yaşadı. Maceracı grup adrenalin dolu anları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.FOTOĞRAFLI