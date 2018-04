'Karadeniz'in cenneti', için karar daha sonra açıklanacak

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurulması planlanan, bölge halkının büyük tepkisini çeken termik santral için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu' kararının iptali için 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşması yapıldı. Mahkeme başkanı, ileriki günlerde kararı açıklayacağını söyleyerek, duruşmayı bitirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekim 2016'da Amasra'da Gömü ve Tarlaağzı köyleri arasında yapılması planlanan 2 üniteden oluşan 1320 megavat gücündeki termik santral, kalker ocağı ve kül depolama sahası ile liman projeleri için 'ÇED Olumlu' kararı verdi. Kentte sivil toplum örgütlerinin kurduğu Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile 'ÇED Olumlu' kararının iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

1,5 yıl süren mahkemenin bugün son duruşması görüldü. Duruşmaya, CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, CHP Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpçu, CHP Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, sivil toplum örgütü temsilcileri, Bartın Platformu üyeleri, çok sayıda kişi ve her iki tarafın avukatları katıldı. Duruşmaya katılacak grup, adliye önünde alkışlarla karşılandı. Kalabalık, adliye önünde 'Termik santral istemiyoruz' sloganı attı.

Mahkeme başkanı, duruşma salonuna gazetecilerin girmesine izin vermedi.

KARAR DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Yaklaşık 4 saat süren duruşmada, iki tarafın avukatları ve müdahilleri savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, kararı ileriki tarihlerde açıklayacağını duyurarak, duruşmayı sonlandırdı. Dışarıda bekleyen kalabalık, duruşmadan çıkan grubu alkışlarla karşıladı. CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, duruşmada müdahil olarak görüşlerini sunduğunu söyledi. Mahkeme heyetinin ellerini vicdanlarına koyarak bir karar vereceğini ifade eden Yalçınkaya, "Mahkeme heyeti bu itirazlarımızı yerinde değerlendirerek ellerini vicdanlarına koyarak 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan Amasra gibi bir yere termik santral kurulmasının yanlış olacağı konusunda herhalde bu ÇED raporunun birileri tarafından olumlu görülmesine rağmen bunun doğru olmadığını, kurulacak santralin çevreye ve insan sağlığına çok büyük zarar vereceğini yönelik bir kararı en doğru şekilde alacağına inanıyoruz. Bartın termik santral istemiyor" dedi.

'KARAR AMASRA'DAN YANA OLMALI'

Bartın Platformu Sözcüsü Prof. Dr. Erdoğan Atmış, Bartın ve Amasra'nın tarihi bir gününü yaşadıklarını söyleyerek, şöyle dedi:

"Bugün burada tarihi bir gün yaşandı. Amasra'nın her yerinden insanlar buraya geldi. Zonguldak'tan insanlar geldi. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Mahkemede konuşabilenler bu termik santralin bizleri ne şekilde etkileyeceğini anlatmaya çalıştık. Mahkeme heyeti de bizi can kulağıyla dinlediler, notlarını aldılar. Bir karar verecekler. Biz o kararın Amasra'nın doğasından yana, halkından yana, insanından yana olması gerektiğini düşünüyoruz. Şirket avukatlarının ortaya koyduğu hiçbir veri olmadı. Sadece yanıltıcı, hatta yalan beyanlarda bulundular. Tıpkı ÇED sürecinde ÇED raporuna koydukları bilgiler gibi. Sıkıştıkları için 'Bir duruşma daha yapın biz de bilim adamlarımızı getirelim' dediler. Çünkü ne raporları rapordu, ne avukatlarının savunması savunmaydı. Hepten iflas ettiler. Hattat burada HEMA termik santral davasında iflas etti. Burada 200 insan salona sığdı. O 200 insanın gözü önünde Hattat'ın iflasını gördük."

Termik santralin köyüne yapılacağını söyleyen Zeliha Atar(63) da haklarını aramaya geldiklerini ifade ederek, "Bizi zehirleyecekler. Biz kanser olacağız. Köyümüze santral kuracaklar. Biz istemiyoruz. Biz 13 yıldan beri mücadele veriyoruz" dedi.

ŞİRKET YETKİLİSİ KONUŞTU

Hattat Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Halil Beyanal, Bartın'da imzaladıkları sözleşmede üretilecek kömürün bölgede kurulacak termik santralde kullanılacağının yer aldığını söyledi. Bütün çalışmaların bu prensip üzerine başladığını ve şimdiye kadar 350 milyon euro yatırım yaptıklarını açıklayan Beyenal, şöyle konuştu:

"ÇED çalışmaları var. Bu ciddi bir çalışmadır. Biz de orada yaşayacağımız için herkesi düşünerek burada en iyi programı yapmaya çalıştık. ÇED'in uluslararası şartlara uygun şekilde desteklenmesini yaptık. Burada 700 milyon ton kömür rezervi var. Türkiye'nin bir serveti. Arap'ın petrolü varsa burada da yüksek kalorili kömür var. Bunu enerjiye, Türkiye ekonomisine kazandırmak lazım. Bunun için fedakar bir şirket çıkmış. Bugüne kadar 350 milyon Euro yatırım yapmış. Yer altı galerilerini yapmış. Kömür çıkarmaya çok az bir zaman kaldı. Kömür çıktığı zaman beklemez. Bunu da biran önce enerjiye katmak için santral yapılması lazım. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahkemelerin adil olduğu inancıyla biz yine beklemeye geçiyoruz."



