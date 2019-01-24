Karadeniz'den dünyaya somon ihracatı

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/ARSİN (Trabzon), () - TRABZON'un Arsin ilçesinde yaşayan girişimci Turgay Özsandıkçı, Karadeniz'de kurduğu kafeslerde yılda yetiştirdiği 4 bin ton dolayında somonu Japonya başta olmak üzere Malezya, Endonezya, ABD, Kanada, Rusya ve Katar’a ihraç ediyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin de bir parçası haline geldi.

Arsin ilçesinde girişimci Turgay Özsandıkçı, Karadeniz’de kurduğu kafeslerde somon yetiştiriciliğine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, kafes ve balık sayısını artıran Özsandıkçı, yılda 4 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı tesislerinde, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı, 70’i kadın 90 kişiye iş verdi. Fabrikada ayıklanarak paketlenen somonlar, Japonya başta olmak üzere Malezya, Endonezya, ABD, Kanada, Rusya ve Katar’a ihraç ediliyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketiyor.

UZAKDOĞU ÜLKELERİNE İHRACAT YAPILIYOR

Karadeniz somonunun birçok ülkede sofraları lezzetlendirdiğini anlatan Turgay Özsandıkçı, "Japonlar soflarına suşi olarak giren Karadeniz somonunun üretim aşamalarını gelip bölgemizde inceledi. Karadeniz somonu, Japonlar tarafından büyük beğeni kazandı. Her geçen gün talebi ve ihracatı artıyor. Japonların sofrasında suşi olarak yer alması büyük bir başarı hikâyesidir. İhraç ettiğimiz ülkeler burada yetiştirilen somonun lezzetinin farkına vardı" dedi.

Gıda Mühendisi Sibel Meydan da, Türkiye'nin somon ihracatının büyük bir bölümünü gerçekleştirdiklerini belirterek, "Balıkların somon haline gelene kadar olan sürecini takip ediyoruz. Karadeniz’in doğal sularında yemleme ile balıklarımızı yetiştirip ihracat büyüklüğüne ulaştırıyoruz. Buraya gelen balıklarımızda kaliteli ve hijyenik şartlarda ihracat için paketleniyor. Paketlenmesinden sonra sevkiyat araçlarımıza yüklüyoruz. Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ürün kaliteli olunca talep daha da artıyor" diye konuştu.



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