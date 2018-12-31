Karabük’te 2019 adet fidan dağıtıldı

KARABÜK’te, "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 2019 adet fidan dağıtıldı.

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kentte yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla etkinlik düzenlendi. "Fidan dik orman olsun, yaşanacak yurdun olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Bulvarı, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve bir AVM’de, 2019 adet servi, fındık, ıhlamur, ceviz, elma, dut ve leylandi fidanları vatandaşlara dağıtıldı. AVM’de vatandaşlara fidan dağıtan Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş,’’Fidanlar toprakla buluştuğu zaman değer kazanacaktır’’ dedi.

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