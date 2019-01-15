Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Karabük Valiliği, kar nedeniyle yarın il genelinde okulları 1 gün tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da yarın idari izinli sayıldı.
Karabük'te okullara 'kar' tatili
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Karabük Valiliği, kar nedeniyle yarın il genelinde okulları 1 gün tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli...
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
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