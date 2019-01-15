Karabük'te okullara 'kar' tatili

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK’te, etkili olan kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Karabük Valiliği, kar nedeniyle yarın il genelinde okulları 1 gün tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile çalışanlar da yarın idari izinli sayıldı.