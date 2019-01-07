Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu, ulaşıma kapandı.
Kentte dün sabah saatlerinde başlayıp, bugün de devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karabük merkezde 9 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Okulların bugün için tatil edildiği ilçelerden Eflani'de 48, Yenice'de 25, Eskipazar'da 14, Ovacık'ta 13 ve Safranbolu'da 8 köy yolu olmak üzere kentte toplam 117 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.
Karabük'te 117 köy yolu ulaşıma kapandı
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kentte dün sabah saatlerinde başlayıp, bugün de devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Karabük merkezde 9...
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 117 köy yolu, ulaşıma kapandı.