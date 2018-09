Karabük Belediye Başkanı'ndan, Kardemir yöneticilerine çevre tepkisi

KARABÜK Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin (Kardemir) çevre ile ilgili alması gerektiği tedbirleri tek tek sıralarken, "Eğer bunlar yapmasın bu söylediklerimi, ne kadar yönetim kurulu üyesi varsa, ne kadar yönetici varsa mahkum ettirip cezaevlerine yatırttırmazsam ben de ne siyaset yaparım ne de Rafet Vergili diye bu sokaklarda gezerim" dedi.

Karabük Belediye Başkanı MHP'li Rafet Vergili, belediye tarafından 75'inci Yıl Mahallesi'ne yapılacak düğün salonunun temel atma törenine katıldı. Başkan Vergili burada yaptığı konuşmada, Kardemir’in kentin ortasında kalan ve cürufu kırarak çimento fabrikasında kullanılmak üzere toz haline getiren etrafı açık skal kırma tesislerinin, hiçbir yönetmeliğe uygun olmadığını öne sürdü. 9 yıllık görevinde bir gün bile siyaset yapmadığını ifade eden Vergili, "O arkadaşımız sosyal demokratmış, bu arkadaşımız Ak Partiliymiş, bu arkadaşımız Saadet Parti'liymiş gibi tek bir düşüncem olmadı. Ben bu görevi yalnız Allah için yaptım. Siyaset üzerine görev yaparsanız atölyelerin camını dahi kapattırıp, şehrin ortasındaki koskoca bir fabrikayı sanki gözlerinize bant çekilmiş gibi görmezden gelerek, her tarafı açık olarak çalıştırırsınız" diye konuştu.

'HER TARAF TOZ BULUTU HALİNE GELİYOR'

Sözlerinin devamında fabrika yöneticilerini eleştiren Belediye Başkanı Rafet Vergili, şunları kaydetti:

"Derenin kenarına yıllardan bu yana sıcak cevher döküyorsun, çok mu zor oraya bir duvar çekip kapalı bir alanda bu cürufu dökmek? Rüzgar estiği zaman her taraf toz bulutu haline geliyor. Aynı şekilde milyonlarca ton cüruf dağlara tepelere dökülüyor. O cürufların içerisinde atılmaması gereken, atık yönetmeliğine göre farklı bir şekilde depolanması gereken bazı malzemeler de var. Çok yakında bu malzemeleri de analize yollayacağım. Bu cürufları farklı şekilde oraya buraya serpip, sonrasında 'Biz burada 5 bin kişiye ekmek veriyoruz' diyemezsin. Eğer yılbaşında 450 milyon kâr elde ediyorsan ki bugün ki değeri 750 milyon demektir, çünkü demiri stoklarında tutuyorlar. Bu kadar kârlı bir durumda 50 milyon lirasını Karabük'ün çevresiyle ilgili, Karabük'ün sosyal olgularıyla ilgili harcayamıyorsan ben buranın sahibiyim diye konuşmaya da hakkın yoktur. Her olaydan faydalanan sizlersiniz. Ne bir işçi kooperatifiniz ne bir işçi kulübünüz ne de bir tane ağaç dikmişliğiniz var."

'KARABÜK'TE BİR DAHA ÇEVRE KİRLİĞİ YARATMAYACAK'

Kardemir'deki atık su arıtmalarının hiçbirisinin çalışmadığını, ancak Çevre İl Müdürlüğü'nün, belediyenin atık su arıtmasından numune aldığını söyleyen Vergili, şöyle dedi:

"Bizim sularımız her ay devlet tarafından kontrol ediliyor, zaten İl Müdürlüğü farklı parametrelerde kontroller yapamaz. Önce gidecek Soğanlı Çayı'ndan numune alıp kontrol ettikten sonra konuşacak. Karabük'te siyaset üzerine müdürlük yapmayacak. Ne kadar yapacağını da hepimiz göreceğiz. Şimdi Demir Çelik ne yapacak? Öncelikle Karabük Mahallesi'nde iyileştirmeler yapacak. Ne kadar cürufu varsa hepsini temizleyecek. Önüne bir duvar çekecek ve dökmüş olduğu o sıcak materyalleri kimseye göstermeyecek. Dağları tekrardan rehabilite edip, uygun olmayan atıkları depolara sevk edecek. Karabük'e en az 1 milyon ağaç dikecek. Su arıtmasını düzeltecek. Taahhüt etmiş olduğu, yıl sonuna kadar da tüm baca ve filtrelerini düzene sokup Karabük'te, bir daha çevre kirliği yaratmayacak. Bizim bunlara yaptırımımız ne? Biz derebeyi, kabadayı da değiliz. Bizim bir tek yaptırımımız var. Hukuk çerçevesinde ben size burada söz veriyorum. Eğer bunlar yapmasın bu söylediklerimi, ne kadar yönetim kurulu üyesi varsa, ne kadar yönetici varsa mahkum ettirip cezaevlerine yatırttırmazsam ben de ne siyaset yaparım ne de Rafet Vergili diye bu sokaklarda gezerim."



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×