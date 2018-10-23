'Kara Çaylak' ve 'Alaca Baykuş' tedavilerinin ardından doğaya salındı

ELAZIĞ'da, kaçak avcılar tarafından vurulduğu değerlendirilen ve yaralı halde bulunduktan sonra tedavileri yapılan 'Kara Çaylak' ve 'Alaca Baykuş' kuşları doğal ortamlarına bırakıldı.

Keban ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan Kara Çaylak ve Karakoçan İlçesinde bulunan Alaca Baykuş kuşları vatandaşların haber vermesine üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Tedavileri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen Kara Çaylak ve Alaca Baykuş kuşları bir hafta süren tedavilerinin ardından tekrar doğal ortamlarına bırakıldı. Yetkililer, kuşların ateşli silah kaçak avcılar tarafından vurulduğunun değerlendirildiğini belirtti.



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