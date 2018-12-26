Kar yağışını bir muhabir gibi anlatan Umut gülümsetti

DENİZLİ'de dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüyle kaplandı, cadde ve sokaklara çıkanlar yürüyüş yaptı, kartopu oynadı. Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan bir çocuğun, kar yağışını bir televizyon muhabiri gibi anlattığı görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Dün akşam saatlerinde kent merkezine mevsimin ilk karının düşmesiyle birlikte birçok aile, cadde ve sokaklara çıkarak, kar keyfi yaşadı. Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Tintin de dün akşam babasıyla birlikte karın tadını çıkardı. Babasının çektiği videoda bir televizyon muhabiri gibi kar yağışını anlatan küçük Umut'un görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Sempatikliği ve akıcı konuşmasıyla beğeni toplayan çocuğun videosu çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya kullanıcıları, videonun altına, 'Geleceğin muhabiri' gibi yorumlar yaptı.



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