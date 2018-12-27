Kar nedeniyle yolda kalan 30 işçiyi AFAD kurtardı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da yoğun kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın İscehisar - Çobanlar yolunda meydana geldi. İscehisar ilçesinde bir mermer fabrikasında çalışan 30 işçi, mesai bitimi Çobanlar ilçesine doğru servis araçlarıyla yola çıktı. Göynük köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle yol kapanırken, ilerleyemeyen servis midibüsündeki işçiler mahsur kaldı.

İhbar üzerine AFAD ekipleri, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonunda olay yerine ulaşan AFAD ekipleri midibüsü ve içindeki işçileri çekiciyle kurtardı. Mermer işçilerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kapanan yol ise Afyonkarahisar İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makineleriyle açıldı.



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