YOL ULAŞIMA KAPANDI
Antalya- Konya karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Araç geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı.
Kar, Antalya- Konya karayolunda aksamalara neden oldu (2)
YOL ULAŞIMA KAPANDI Antalya- Konya karayolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Araç geçişine izin verilmezken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı.
YOL ULAŞIMA KAPANDI
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