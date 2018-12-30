Kapatılmayan çukura giren motosiklet sürücüsü yaralandı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () BEYOĞLU'nda çalışma sonrası öylece bırakılan çukura yağmur suyu doldu. Çukuru fark edemeyen bir motosiklet sürücüsü çukura girince dengesini kaybedip motosikletten düştü. Arkadan gelen otomobil de son anda durabildi. Şans eseri motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza ve sonrasında yaşananlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.



Kaza dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yapılan çalışma sonrası kapatılmayan çukura giren motosiklet sürücüsü denegesini kaybettikten sonra düştü. Arkadan gelen otomobilin son anda durmasıyla facia ucuz atlatıldı. Çevredekiler ve yoldan geçen diğer motosikletliler düşen motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Motosikletli düştüğü yeri görüntülediği sırada aynı çukura yoldan geçen bir motosiklet daha girdi. Bu motosiklet sürücüsü son anda toparlayıp düşmekten kurtuldu ve yoluna devam etti.

(FOTOĞRAF)