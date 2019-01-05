Kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin esnafı çözüm bekliyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde kurulan ve Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin esnafı, sorunlarının 12 aydır çözülemediğini belirterek eylem yaptı.

Bayraklı'da uzun yıllardır kurulan Özkanlar Pazar Yeri, bazı ilçe sakinlerinin pazarın kaldırılması için açtığı davayı kazanmaları ve Danıştay 8'inci Dairesi'nin de kararı onamasının ardından, en son 30 Aralık 2017 tarihinde kuruldu, sonrasında kaldırıldı. Kendilerine yeni yer tahsis edilmesini isteyen pazar yeri esnafı, o günden bu yana defalarca eylem yapıp, yürüyüş düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf sonuç alamadı.

Bugün de kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin bulunduğu bölgede buluşan yaklaşık 100 esnaf, sorunlarının hâlâ çözülemediğini belirterek, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a tepki gösterdi. Özkanlar Pazar Yeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, esnafın bir yılı geçen mağduriyetinin giderilemediğine dikkat çekerek, "Yeter artık. Burada yüzlerce aile aylardır mağdur oluyor. Mahkeme kararlarıyla açmaza sürüklenen esnaf, yöneticilerin kendi aralarındaki sürtüşmelerinden ötürü mağdur oluyor. Bizler artık bu durumu kabullenmek istemiyoruz. Defalarca hem CHP yöneticileriyle hem AK Parti yöneticileriyle hem de İzmir'in mülki idarecileriyle görüşmemize rağmen, esnafın en verimli pazar yeri konusundaki bilinmezlik henüz çözülebilmiş değil" dedi.

'Verilen sözler hani nerede?', 'Özkanlar bizimdir bizim kalacak' sloganları atan pazarcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı.



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