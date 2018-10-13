Kapadokya'da sıcak hava balonu üretimi başladı

TÜRKİYE'nin ilk sıcak hava balonu bakım ve üretim merkezi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) danışmanlığında üretim yapmaya başladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Bülent Kurt, NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemal Çarboğa ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Fizik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bayram Deviren ile birlikte Nevşehir merkeze bağlı Göreme Beldesi’nde bulunan Kapadokya Balon Üretim ve Bakım Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez ile ilgili bilgiler veren firma sahibi Murat Çoban, Türkiye’de tek sıcak balon bakım ve onarımının yanı sıra dünya standartlarına uygun balon imalat çalışmasına da başladıklarını söyledi. Çoban, “Bilindiği gibi bölgemiz ülkemizin en önemli balon turizm merkezlerinin başında geliyor. Bu balonların da uçması için bakım ve onarımlarının yapılması gerekiyor. Biz daha önce bu bakım ve onarımlar için kullandığımız ürünleri İngiltere ve Hollanda'dan alıyorduk. Bu bizlere hem pahalıya geliyor, hem de büyük ölçüde zaman kaybına neden oluyordu. Örneğin balonun sepette ya da demir kısmında kırılma olduğu ve bunu yurt dışındaki firmadan temin etmemiz 2-3 ay sürdüğü gibi, bizim burada 2 bin liraya mal edebileceğimiz malzemeyi bize 5 bin euro'ya satıyorlardı. Biz de bunları kendimiz üretelim düşüncesiyle yola çıkarak, Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvurumuzu yaptık. Buralardan bakım ve onarım için yetkimizi aldıktan sonra da TÜBİTAK’a sunulan ve TUBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı tarafından kabul edilince hem daha ucuza hem de yüzde 100 yerli olarak kendimiz üretime başladık. Artık bölgemizde ve ülkemizde kendi yerli malzemelerimizle sıcak hava balonlarının onarım ve bakımlarını yapıyoruz ” dedi.

Kapadokya Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi danışmanlığında ve TÜBİTAK desteğinde sıcak balon üretimine de başladıklarını belirten Murat Çoban, üç aşamadan oluşan projenin ilk aşaması olan sıcak balon taşıyıcı sepetinin prototipini yaparak üretim için onayını aldıklarını söyledi.

NEVÜ Rektörü Bağlı da, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan doğal ve tarihi güzellikleriyle birlikte sıcak hava balonculuğu turizmiyle de adından söz ettiren bölgede, yerli sıcak balon üretiminin heyecan ve gurur verici olduğunu söyledi. Bağlı, “Bilindiği gibi bölgemiz tarihi ve doğal güzellikleriyle gerek dünyanın gerekse ülkemizin önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük oranı da Kapadokya’da kuş bakışı balon turlarına büyük rağbet gösteriyor. Bu da ister istemiz balonların yurt dışından temininin yanı sıra bu balonların onarım ve bakımlarının yapılması için en önemlisi ihtiyaç duyulan parçalarının teminini gerektiriyor. Bunun yanı sıra bunların temininde ortaya çıkan büyük maliyet ve zaman kaybı da işin ayrı bir yüzü. Bölgemizde sıcak hava balonu üretimine yönelik böyle bir çalışma olduğunu öğrendiğimde oldukça mutlu oldum'' diye konuştu.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×