Kanyonda keçi kurtarma operasyonu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan Gümüşdere Kanyonu'nda yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gümüşdere Mahallesi'nde hayvancılık yapan İbrahim Kuru, bu sabah keçilerini otlatmak için dağlık araziye çıktı. Gümüşdere Kanyonu'nda Kuru'ya ait bir keçi, yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kaldı. Keçesini kurtaramayan Kuru, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tavas itfaiyesi ekipleri, keçinin mahsur kaldığı alana gelerek kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri, beline bağlanan iple keçinin bulunduğu noktaya indi. Yaklaşık 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, halatla bağlandı. Ardından keçi ve itfaiye eri, yukarı çekildi.

İbrahim Kuru, keçisinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



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