Kanunu çalamayınca, kanun yapmaya başladı

KONYA'da yaşayan astsubay emeklisi İbrahim Bakım (71), Ağrı'da görev yaptığı sırada telli çalgı olan kanunu çok istemesine rağmen çalmayı başaramayınca, kanunu yapmaya karar verdi. Yaklaşık 40 yıldır sipariş üzerine kanun üreten Bakım, bir kanunu ortalama olarak 3,5 ay gibi bir sürede tamamladığını belirterek, ''Bendeki kanun aşkı, Ağrı'da görev yaparken başladı. Çalmayı pek başaramayınca kanun yapmaya başladım. 40 yıldır da kanun yapıyorum" dediÇocukluk yıllarında ud, keman ve bağlama gibi enstrüman çalan İbrahim Bakım, 1973 yılında atandığı Ağrı'da, meslektaşlarından birinin kanun çaldığını görünce, kendisinde de çalma hissi uyandı. Ancak çalmak için o dönem girişimde bulunmayan Bakım, 3 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tayin olduktan sonra kanuna karşı sevdası azalmayınca, satın alıp çalmaya karar verdi.USTANIN VERDİĞİ ÖLÇÜLERLE KANUN YAPTIMSatın almak istediği kanunun 1 yıl sonra anca yapılabileceğini öğrenen Bakım, bu kez kendi kanun üretmeye başladı. Bakım, yaşadıklarını şöyle anlattı: " Çarşıda bir arkadaşın kanun çaldığını gördüm. Onun nerede yapıldığını öğrendim. O tarihlerde İzmir'de meşhur Ejder usta diye birinin kanun yaptığını öğrendim. Ustanın yanına gittim ve ondan kanun talebinde bulundum. 'Tamam yapalım, fakat 1 yıl sonra yaparım' dedi. Bende müzik aletsiz 1 yıl boyunca bekleyemem, dedim. Ölçülerini verirsen kendim yapayım, dedim. Sağ olsun ölçülerini verdi. 3 ayda kanunu yapıp yanına gittim. Usta, yaptığım kanunu çok beğendi ve kanun yapmaya devam etmemi istedi. Ben de,kendim çalmak için yaptım bunu, dedim. Onun özverisi benim sevgimle birleşti ve bende kanun yapma sevdası başladı."NE KANUNUM OLDU NEDE KANUN ÇALABİLDİMİlk yaptığı kanunu kendi çalabilmek için yaptığını, ancak bir arkadaşının ısrarı üzerine yaptığı kanunu ona verdiğini belirten İbrahim Bakım, " Yaptığım kanunu çalmaya çabaladığımda, çok sevdiğim bir dostumun ısrarına dayanamadım o kanunu ona verdim. Ondan sonrada devamlı kanun yaptım. Benim ne kanunum oldu, nede kanun çalabildim. O kanunu yapma amacım kanun çalmaktı ama çalamadım, çaldırmadılar. 1978'den beridir kanun yaparım ve bugüne kadar 400'ün üzerinde kanun yaptım. Kendime ait kanunum olmadı benim. Hiç çalamıyorum diyebilirim. Kanun çalabilmek için çok iyi çalışmak gerekir. Günde 16 saat çalışan var, 8 saat çalışan var. Elini çalıştırıp iyi kullanmak gerekir. Ben 8 saatte kanun mu yapayım kanun mu çalayım?" dedi.KANUN ÇALMAK İSTERKEN USTA OLDUMKanun çalmayı öğrenmek isterken kanun ustası olduğunu belirten İbrahim Bakım, "Kanunda ağaç çok önemlidir. Ağacı çok iyi tanımak gerekir. Ağaç bilinmiyorsa hiç kimse kanun yapmaya yada müzik aleti yapmaya kalkmasın, mümkün değil yapamaz. Ağaç yıllar önce seçilir. 3,5 ayda bir kanunu tamamlayabilirim. Kanun çalmayı öğrenmek isterken kanun ustası oldum. Kanun yapmak çok zor ve meşakkatli bir iş." şeklinde konuştu.

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