Kanserden ölen liseli Büşra'nın okulunda hüzünlü tören

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), () - ORDU'nun Ünye ilçesinde kanser hastalığı sonucu yaşamını yitiren Büşra Yeşil (18) için okuduğu Arif Nihat Asya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'nde tören düzenlendi. Arkadaşları ve öğretmenleri, Büşra'yı okuldan son kez gözyaşlarıyla uğurladı.

Arif Nihat Asya Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencisi Büşra Yeşil, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Yeşil için öğrenim gördüğü okulda tören düzenlendi. Öğretmenlerinin omzunda tabutu okul bahçesine getirilen Büşra için arkadaşları gözyaşı döktü.

Okul Müdürü Ayşe Akyol, törende yaptığı konuşmada, Büşra’nın haziran’ı beklemeden erkeden mezun olmayı tercih ettiğini belirterek, "Evlat candır, geleceğimizdir, umutlarımızdır. Evimizin çiçeği, okulumuzun çiçek bahçesindeki bir gonca gülümüzdür. Goncagül açmadan solmuştur. Ben Büşra'ya Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Büşra için dualar edildi ve helallik alındı. Arkadaşları Büşra'yı gözyaşları içinde okuldan uğurladı. Bakiye ile Cemal Yeşil çiftinin 4 kızından üçüncüsü olan Büşra, Ünye Merkez Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yiğitler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



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