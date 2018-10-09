Kanserden ölen Berna öğretmenin eserlerini eşi sergiledi

DİYARBAKIR'da 4 yıl boyunca mücadele verdiği meme kanseri nedeniyle 41 yaşında hayatını kaybeden Olgunlaşma Enstitüsü Görsel Sanatlar Bölümü'nde resim öğretmeni Berna Tilki'nin tedavi sürecinde çizdiği resimler, 43 yaşındaki eşi Aziz Tilki tarafından yeni kurulan A4 Sanat Atölyesi'nde sergilendi. Eşinin vefatından önce, son gününde bile okula gelerek öğrencilerine ders verdiğini belirten Aziz Tilki, "Eşimin vefatının ardından hem onu anmak hem de çalışmaları gün yüzüne çıkarmak açısından yeni kurduğumuz atölyemizde böyle bir sergi organize ettik" dedi.

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümü'nde 1998 yılında mezun olan Berna Tilki, ardından Elazığ Lisesi'nde resim öğretmeni olarak göreve başladı. 3 yıl Elazığ'da görev yapan Berna Tilki, 2001 yılında Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Görsel Sanatlar Bölümü'nde çalışmaya başladı. 2 çocuk annesi Berna Tilki'ye 2012 yılında meme kanseri teşhisi konuldu. Uzun süre kanserle mücadele eden Berna Tilki, bu sırada resim ve rölyef yaparken sevdiği mesleğini de aksatmadı. 4 yıl boyunca tedavi gören Berna Tilki, 2016 yılının Eylül ayında yaşamını yitirdi. Resim öğretmeni Aziz Tilki, eşinin ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Berna Tilki'nin adını yaşatmak isteyen Aziz Tilki, kentte 'A4' adını verdiği sanat atölyesinin açılışını, eşinin yaptığı resim ve rölyeflerin bulunduğu sergiyle gerçekleştirdi.

SON GÜNÜNDE BİLE ÖĞRENCİLERLEYDİ

Aziz Tilki, eşinin anısını yaşatmak için sergiyi açtığını söyledi. Aziz Tilki, "Eşim 15 yıl boyunca Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nde görev yaptı. Bugün burada sergilediğimiz çalışmalar eşimin meme kanserine yakalandığı esnada yaptığı çalışmalardır. Zaman içerisinde eserlerini biriktirmişti. Vefatının ardından hem onu anmak hem de çalışmaları gün yüzüne çıkarmak açısından böyle bir sergi organize ettik. Bu sergiyi A4 Sanat Atölyesi'nde yapmayı uygun gördük. Eşim 2012 yılında meme kanserine yakalandı. O dönem kansere karşı büyük bir mücadelesi oldu ve üretkenliğini bırakmayıp, çalışmalarına devam etti. Vefat etmeden bir gün önce bile okula gelip öğrencilerine ders verdi" dedi.

Berna Tilki'nin 2 kızı ise annelerinin eserlerinin sergilenmesinden gurur duyduklarını dile getirerek, herkesi sergiye davet etti.

A4 Sanat Atölyesi yetkilisi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Rıdvan Kuday da Diyarbakır'da herkesin bu atölyeden faydalanabileceğini ifade ederek, "Daha çok Diyarbakır'da yaşayan genç, üretken sanatçı adayları için açılan bir mekan. Burada atölye desteği sunuyoruz. İstedikleri zaman buraya gelip eserlerini sergileyebilirler" diye konuştu.



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