Kanser hastası minik Elif için ilaç isteği

MERSİN’de, lenf bezi kanseri teşhisi konulan kızı Güldane Elif'in (4) ilaçlarını maddi imkansızlıklar nedeniyle almakta zorlanan Selim Uzlar zor günler geçiriyor. Tedavisi hastanede süren kızına refakat ettiği için yaklaşık 3 aydır mesleğini de yapamayan oto elektrik ustası Uzlar, ilaç tutarlarının devlet tarafından ödenmesini istiyor.

Erdemli ilçesinde yaşayan Selim-Berna Uzlar çiftinin iki çocuğundan birisi olan Güldane Elif, 3 ay önce yüksek ateş ve boğaz şişkinliği şikayeti ile babası tarafından Erdemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İlaçlı tedaviye rağmen herhangi bir iyileşme görülemeyen Elif, daha sonra Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan muayene sonucunda lenf bezi kanseri teşhisi konulan küçük Elif, Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi altına alındı. Kızlarının hastalığı nedeni ile dönüşümlü olarak hastanede refakatçi olarak kalan anne ve baba, zor günler geçirmeye başladı.

'DEVLET BAZI İLAÇLARI KARŞILAMIYOR, ÜCRETSİZ TEMİN EDİLSİN'

Kızına refakat ettiği için ilçedeki oto elektrikçi dükkanını açamadığını ve maddi olarak zor günler geçirdiklerini dile getiren baba Selim Uzlar, ücretli ilaçları alamadıklarını belirterek, “Bazı ilaçları devlet karşılıyor, bazılarını karşılamıyor. Kızımın iyileşmesi için bu ilaçları düzenli olarak kullanması gerekiyor. Devletin karşılamadığı ilaçları kendimiz parayla alıyoruz. Benim sanayideki iş yerim 3 aydır kapalı. Eş dostun yardımları ile ayakta duruyoruz. 3 aydır hastanede kızımın yanında kalıyoruz. Her an bizlere ihtiyacı oluyor" dedi.

Tedavide kullanılan ilaçların ücretsiz temin edilmesini isteyen Uzlar, "Maddi gücümüz zayıf. Kızımın iyileşmesini istiyorum. Eczanelerden parayla aldığımız ilaçların ücretsiz olarak temin edilmesini istiyoruz. Bu konuda devletimizden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Kızımın kurtulup sağlığına kavuşmasına yardım edin" diye konuştu.



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