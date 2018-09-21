Kangal üreticisi: Köpeklerimizin İtalya'ya gitmesinden gurur duyarız

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS Kangal köpeklerinin, İtalya'nın Toskana bölgesinde son aylarda yaşanan kurt saldırılarının ardından yerel belediye meclisinin gündemine gelmesi, memnunlukla karşılandı. Kangal üreticisi Hüseyin Yıldız, İtalya'nın doğru bir karar verdiğiini belirterek, "Kangallar canı pahasına sürüyü korur. Bu köpeklerin yurt dışına çıkması yasak. Tarım Bakanlığı iznine tabi. Bu izin verilirse, köpeklerimizin İtalya'ya gitmesinden gurur duyarız" dedi.

​İtalya'nın Siena kenti yakınlarındaki bir çiftliğe kurtların saldırdığı sürüyü telef etmesi üzerine, yerel belediye meclisinde Kangal köpekleri gündeme geldi. Hızı, sürüyü koruma içgüdüsü, gücü, doğada yaşama kabiliyeti ve kurtları boğmasıyla bilinen Kangal köpeklerinin Sivas'taki en önemli üreticisi konumunda bulunan ve yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi Hüseyin Yıldız, İtalya'nın yerinde bir karar verdiğini ve kurtlarla başa çıkacak tek köpeğin Kangal köpeği olduğunu söyledi.

Kangal köpeği uzmanı Yıldız, bu hayvanların profesyonel bir koruma köpeği olduğunu ifade etti. Doğadaki en iyi koruma köpeğinin Kangal köpeği olduğuna vurgu yapan Yıldız, "Sürüyü ondan daha kaynağında, zemininde koruyabilecek literatürde ikinci bir çoban köpeği ırkı yoktur. Kangal köpeği, bugün diğer çoban köpekleri ırklarından farklılığını Avrupa'da da ortaya koydu. Çünkü ne kadar diğer sürü köpekleri sürüleri korusalar da güçlerinin yetmediği bir nokta var. O nokta da kurda karşı koyamayacaklarını her yerde gösteriyorlar. Kangal köpeği bu konuda profesyoneldir. Koruma alanında güçlüdür, inanılmaz zekidir, telefçi kurda karşı son derece caydırıcı, stratejik bir avcıyı, öldürmek için programlanmış bir avcıyı yok edecek güce sahiptir. Bugün, zekasıyla, gücüyle, yapısıyla, karakteristik özelliğiyle malına sahip çıkmakla bilinen bizim doğal bir seleksiyonumuzdur. Dağdaki kurtla Kangal köpeğinin arasında hiçbir fark yoktur. Onlar da bir doğal ırktır, bunlar da doğal bir ırktır. İki profesyonelin karşılaşmasıyla neticelenen ölümcül sonuçlar vardır. Neticede Kangal köpeği kadar güçlü bir koruma çoban köpeği bulamazsınız" dedi.

'CANI PAHASINA SÜRÜYÜ KORUR'

Kangal köpeklerinin canı pahasına sürüyü koruduğunu ve sürünün telef olmasına asla izin vermeyeceğini belirten Yıldız, "Bugün sürü alanında kimsenin baş edemeyeceği bir kurtla karşı karşıya gelmek çiftçi için en zor, en kritik durumdur ama kangal köpeğine 200 hayvanlı sürüyü teslim edip rahatlıkla gidebilirsiniz. Gece çoban ne kadar görebilir, bilebilir, sürünün karşılaştığı tehlikeye karşı koyamaz ama Kangal gece bir radardır, duyarlılığıyla, iç güdüsüyle, hesaplarıyla ve kendi aralarındaki o doğal oluşumlarıyla karşı karşıya geldiği bir kurdu yaklaştırmaz. Canı pahasına sürüyü korur ve sürünün telef olmasına izin vermez" ifadelerini kullandı.

'KANADA DA KULLANDI'

Kangal köpeklerinin dünyanın birçok bölgesinde sürü koruma köpeği olarak görev yaptığını, bir dönem Kanada'ya gönderilen köpeklerin kurtlarla başa çıktığını ifade eden Yıldız, "Sadece İtalya'da değil, Kanada'da Tarım Bakanlığı bir dönem ortak çalışma yürüttü. Bu çalışmanın neticesinde bizim Kangallarımızı Kanada'nın yükseklerde gelen 'timberwolf'larına karşı kullandı ve bu konuda çok önemli bir sonuca vardı. Bugün İtalya'da aynı sorunlar başladı, meclis gündeme getirdi ve bizim Kangallarımızın dünyada ne kadar önemli olduğunu Avrupalılar da biliyor, batılılar da, Amerikalılar da, Orta Asyalılar da. Kangal köpeği, yaratılış itibari ile kurtla eşdeğerdir ama onun evcilidir. Koyununu korumakla mükellef olan bir Kangal'ın, dışarıdan inatla yiyip de hayatını idame ettirecek aç kurtla bir mücadele formatı var. Bununla da başarıyı sadece bizim Sivas Kangallarımızda görürsünüz. Başka köpeklerde bu başarıyı sağlamak mümkün değildir. Çünkü ortak yaratılış özellikleri vardır. Onun için de her zaman evden beslenen, iyi halde olan, koruma yapacak Kangal köpeğinin kriterleri çok yüksektir" diye konuştu.

'TARIM BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİ GEREKİYOR'

Kangal köpeklerinin yurt dışına çıkarılmasının yasak ve Tarım Bakanlığı'nın özel iznine tabi olduğunu ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Tarım Bakanlığımız Kangalların yurt dışına kesin çıkış yasağı koymuştur. Tarım Bakanlığımız özel izin verirse, ülkeler arasında bu anlaşma sağlanırsa, Kangal köpeğimiz oraya rahatlıkla götürülebilir. Ben inanıyorum ki iki taraf anlaşma sonucunda böyle bir neticeye varılır ve bizim Kangal köpeklerimiz oraya gider. Ülkemiz bu konuda en doğru kararı verecektir. Bir kere tercih edilmesi, ön planda tutulması ve mecliste bu konunun konuşulması bizim için, benim için, Türkiye’miz için gurur kaynağıdır ve bu milli değerin mutlaka diğer uluslararası memleketlere gitmesinden hiç rahatsız olmam, huzur bulurum. Köpeklerimizin oradaki görevini en iyi şekilde icra edeceğini bildiğim için gururla gitmesini isterim. Sürat, koruma, güç, dinamizm, doğada yaşama kabiliyeti ve kurdu boğacak, yakalayacak en büyük niteliklere, güce sahip olduğu için İtalyanların tercihi bundan dolayıdır."

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