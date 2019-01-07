Kangal'ın 'drone' tepkisi

SİVAS'ta üretim merkezinde yetişen 'Zorba' isimli erkek Kangal köpeği, kendisini görüntüleyen drone'u hamle yaparak, uzaklaştırmaya çalıştı.Sivas merkeze 10 kilometre mesafedeki 2003 rakımlı Meraküm tepesinde kurulu olan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen safkan Kangallar, yurt içi ve yurt dışından meraklıların ilgi odağı oluyor. Özellikle kış aylarında ırkının bütün özelliklerini sergileyen ve koruma içgüdüsü en yüksek düzeye çıkan Kangal köpekleri yoğun talep görüyor. 'Anadolu Aslanı' ve 'Anadolu Kar Leoparı' olarak nitelendirilen Kangal köpekleri, sahibi ve bulunduğu bölgeyi koruma içgüdüsü en yüksek düzeyde olan köpeklerden biri olarak kabul ediliyor. Hüseyin Yıldız'ın işletmeciliğini yaptığı üretim merkezinde yetişen 2,5 yaşındaki 'Zorba' isimli Kangal köpeği, koruma içgüdüsünü farklı bir boyuta taşıdı. Zorba, kendisini görüntülemeye çalışan drone'u uzaklaştırmak için hamle yaptı. Köpeğin bu anları objektiflere yansıdı. Uzman Hüseyin Yıldız, "Kangal köpekleri, tehdit olarak algıladığı her şeye refleks gösterir" dedi.

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