Kandıramayınca binlerce sahte Avro'yu bırakıp kaçtı

FATİH'te yabancı uyruklu bir kişi, sahte Avro'yu bozdurmak için gittiği döviz bürosunda çalışanı kandıramayınca, sahte 10 bin 500 Avro'yu bırakıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken polis şüpheliyi arıyor.Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Aksaray'da bir döviz bürosunda meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, yanında bulunan sahte 10 bin 500 Auro'yu döviz bürosunda bozdurmak istedi. Büro çalışanı paraların sahte olduğunu anladı ve o kişiye paraların sahte olduğunu anlatmaya çalıştı. Yabancı uyruklu kişi, paraların sahte olmadığında ısrarcı oldu. Çalışan, sahte ve gerçek parayı yan yana koyarak durumu anlatmaya çalıştı. Yine başarılı olamayan çalışan, telefondan çeviri programı ile durumu anlatmaya çalıştı.

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ DE İKNA EDEMEDİ

Kişinin ısrarını sürdürmesi üzerine çalışan, döviz bürosunun sahibini çağırdı. Dükkan sahibi de bu kişiye, paraların sahte olduğuna ikna edemedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yabancı uyruklu kişi sonunda, sahte paraları döviz bürosunda bırakarak kaçtı. Bu anlar ise, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Döviz bürosu sahibi olayın ardından hemen polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incledi. Polis, görüntülerdeki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)