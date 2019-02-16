Kandıra'da gemi, karaya oturdu (2)

PERSONEL GEMİDEN AYRILMAK İSTEMEDİ

Litvanya bandıralı 'Fehn Lyra' isimli 2967 grostonluk, 14 metre genişliğinde ve 89 metre uzunluğunda olan kuru yük gemisi, saat 03.00 sıralarında Kandıra Babalı Mevkii'nde karaya oturdu. Etkili olan rüzgar nedeniyle sürüklenerek, karaya oturan geminin yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Boş olan geminin personeli ile irtibat kurulurken, 8 personel gemiden ayrılmak istemedi. Kıyı Emniyeti ekipleri, sahilde çadır kurarak, olası bir tahliye çalışması için hazır bekledi. Gemi personelinin gemiyi kurtarabilmek için çalışmalar yaptığı bildirildi.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), ()

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