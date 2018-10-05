Kan davası bitti, 32 çocuk, 3 yıl sonra eğitime yeniden başladı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), ()- MARDİN'in Mazıdağı ve Derik ilçelerine bağlı iki köyün sakinleri arasında, 2015 yılında hayvan otlatma nedeniyle çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kan davası sebebiyle, 3 yıldan beri okula gidemeyen 32 çocuk, köylülerin Ağustos ayı içerisinde barışması ile bu yıl dersbaşı yaptı.

Mazıdağı ilçesi Balpınar köyünde oturan Kaya ile Derik ilçesine bağlı Zeytinpınar Mahallesi Susamlı mezrasında yaşayan Özyılmaz aileleri arasında, 19 Nisan 2015 tarihinde, hayvan otlatma yüzünden çıkan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği kavga nedeniyle başlayan kan davası, Metina Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği (Metina-Der) ile Metina aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli'nin yoğun çabası sonucu barış yemeği ile son buldu. 12 Ağustos'ta verilen barış yemeği, kan davasının bitmesini sağlayıp, iki köy arasındaki husumeti de sonlandırdı. Sağlanan barış ile eğitimlerine 3 yıl ara vermek zorunda kalan öğrenciler yeniden okula döndü. Susamlı mezrasında yaşayan ve kan davalı aileleri barışan 32 öğrenci, Derik'teki Kale Mahallesi'nde bulunan Seydi Keskin İlk ve Ortaokulu'na yeniden eğitimlerine başladı. Derik Kayamakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman ile birlikte ziyaret ettiği öğrencilere, çeşitli hediyeler verdi. Bir daha benzer olayların yaşanmaması adına öğrencilerin eğitimlerine önem vermesini isteyen Kaymakam Kafkas, "Üniversite sınavlarına hazırlanarak, en güzel bölümlere yerleşmenizi temeni ediyorum. Umarım her biriniz ülkemizin çok önemli kademelerinde yer alarak kan davasını bu bölgede sonlandırılmasına vesile olursunuz, başarılar diliyorum" dedi.

'ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK SİLAHI KALEM OLMALI'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman ise, her iki aileden yaklaşık 40 öğrencinin 3 yıldan beri eğitimden mahrum bırakıldığını belirterek, "3 yıl önce başlayan kan davası sonucu yaklaşık 30-40 öğrencimiz, eğitimden mahrum bırakıldı. Tabii ki hepimizi çok üzdü. Bölge büyüklerimizin araya girmesiyle, kan davası nihayetinde barış ile sonuçlandı ve öğrencilerimizle tekrar bir araya geldik, öğrencilerimiz okula geldiler. Eminiz ki, bu öğrencilerimiz büyüdüklerinde hepsi doktor, avukat, öğretmen, kaymakam olacaklardır ve bir daha hiçbir şekilde bölgemizde, köyümüzde kan davasının bir daha oluşmaması için mücadele edecekler. Tek umudumuz bölgedeki kan davalarının ortadan kaldırılması ve öğrencilerimizin en büyük silahı kalem olmasıdır. Öğrencilerimizin kalemle haşır neşir olmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KAN DAVASININ KÖTÜLÜĞÜNÜ GÖRDÜLER'

Seydi Keskin İlk ve Ortaokul Müdürü Murat Özyıldız da, husumetin barışla sonuçlanmasının ardından öğrencilerin yeniden okula kazandırılmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, "Bu husumetin, kan davasının barışla sonuçlanmasına vesile olan bütün kişi ve kurumlara, bütün aşiret liderlerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız hoş geldiler, en iyi eğitimi, en iyi öğretimi bizde göreceklerdir. Kan davasının ne kadar kötü bir şey olduğunu kendi gözleriyle gördüler, yaşadılar ve bundan sonra büyüdüklerinde, böyle hüsumetlerin oluşmaması için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. İnşallah ülkemize, milletimize, vatanımıza birer faydalı fert olarak yetiştireceğiz. Bu kan davası illetindende kurtuluruz" dedi.

Eğitimine 3 yıl ara vermek zorunda kalan 5'inci sınıf öğrencilerinden Ali Özyılmaz (14), kan davasından çok sıkıldıklarını, artık okumak ve öğrenmek istediklerini belirterek, "3 senedir gelmiyorduk, bu gün geldik çok şükür, hepimiz çok mutluyuz. Kaymakamımız ve müdürümüz bize hediyeler verdi" dedi.

'LİSELİ OLACAKTIM'

Okulun öğrencilerinden Şerife Esen de "14 yaşındayım şimdi liseye gidecektim. Lise hayalleri kurarken, ortaokula devam ediyorum. Başka olaylar görmeyelim inşallah. 3 sene aradan sonra okula geliyoruz. Bir daha kan davaları olmasın, insanlar birbirlerini öldürmesinler, hep mutlu kalsınlar" diye konuştu.

Öğrencilerden Semanur Özyıldız da kan davasından çocuk öğrenciler olarak çok etkilendiklerini belirterek, "3 senedir okula gelmiyorduk. Yeniden okulumuza geldiğimiz için sevinçliyiz. Kaymakam bey bize hediyeler getirdi. Büyüdüğümüzde avukat olacağız, doktor olacağız. Kan davalarının oluşmasına inşallah engel olacağız" dedi.



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