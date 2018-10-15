Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır'da (2)

'HALKIN AVUKATLIĞINI YAPIYORUZ'

Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla ile Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'yi ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, daha sonra otelde kanaat önderleriyle bir araya geldi. Katılımcılara kamu denetçiliği konusunda bilgi veren Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu'nun görevi, devlet ile vatandaş arasında çıkan sorunlarda, bu sorunları çözmektir. Biz halkın avukatlığını yapıyoruz, vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. İdareye de verdiğimiz kararlarla yol gösteriyoruz. Aklınıza hangi konu gelirse gelsin, bu konularda yol gösteriyoruz. Cep telefonundan bile yazıp, bize gönderebilirsiniz" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, milletvekili olduğu dönemlerde bölgeyi ziyaret ettiği zamanlardaki anılarını anlatırken, şunları söyledi:

"Buralara gelirdim, o zamanlar kasetler yaygındı. Arabasına kaset koyup, Kürtçe türkü dinliyordu. Suçtu. Az mı sakladınız kasetleri, öyle değil mi? Bir insanın kendi dilinde, ana dilinde türkü dinlemesi, söz söylemesi niye suç olsun? İşte bu dönemde oldu bunlar. Bunların sayısını artırmak mümkün. Kanunlar değiştikçe bunlar da yok oldu. Kanunlarla birlikte Kamu Denetçiliği Kurumu da kuruldu. Kamu hizmetlerinde memnun olmadığınız, eksik gördüğünüz her şeyde bize gelin; biz çözüm arayalım."

Türkiye'nin barış ve huzur içinde olduğunu vurgulayan Malkoç, "Bu bölgede, aynı şekilde savaşı çıkarmak isteyenler oldu. Geldiler; buralarda hendek kazdılar, çukur kazdılar, bomba koydular. Halkın huzurunu bozmaya çalıştılar. Anayasa'mız, kanunlarımız çok açık. Hangi düşünce, fikirden olursan ol; düşünceni mi yaymak istiyorsun, teşkilatını mı kurmak istiyorsun? Gel, kur, düşünceni yay; ama eline silah aldığın, milletin huzurunu kaçırdığın zaman iş değişir. Onun kanunda karşılığı var. Elinde, belinde silah olmadan hangi düşünceyi anlatırsan anlat. Türkiye'yi Suriye'ye çevrilmek isteyenler oldu, Irak'a çevirmek isteyenler oldu. Allah'a şükür, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün idarecilerimiz ferasetle dirayetle buna direndi. Sizlerden Allah razı olsun, sizler zaten buna müsaade etmediniz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI