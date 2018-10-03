Kalp krizinden ölen polis memuru için tören düzenlendi

ESKİŞEHİR'de göreve gitmek için hazırlandığı sırada evinde kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 47 yaşındaki Ersin Karadayı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, Ersin Karadayı'nın yakınları ile çok sayıda polis katıldı.

Emniyet Müdürü Dinç yaptığı konuşmada,"Özel harekat personeli olarak yurdumuzun çeşitli illerinde, birlik ve beraberliğimizi hedef alan terör örgütlerine karşı özellikle Doğu ve Güneydoğu da yürütülen mücadelelerde fedakarca görev yapmış merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ersin Karadayı'nın cenazesi Reşadiye Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Sivrihisar'a gönderildi.

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