'Kalemmatik'e plastik şişe atılınca kalem veriyor

MALATYA'nın Yeşilyurt Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan 'Kalemmatik' projesini hayata geçirdi. Uygulama kapsamında iki bölmeden oluşan Kalemmatik ismi verilen makineye plastik ve metal atık bırakan kişiler, karşılığında kalem alıyor.Yeşilyurt Belediyesi tarafından plastik ve metal atıkların toplanmasını sağlamak için 'Kalemmatik' projesi hayata geçirildi. İki farklı gözden oluşan 'Kalemmatik' makinesi, bırakılan atıklardan sonra kalem hediye ediyor. Kentteki bir AVM'nin fuaye alanında tanıtımı yapılan 'Kalemmatik' makinesine ilgi gösteren çocuklar ve yetişkinler, makineye plastik ve metal atıklar bırakıp, kalemlerini aldı.Tanıtımını yaptığı 'Kalemmatik' makinesine plastik ve metal atıklar bırakan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre, insan ve doğa sağlığının korunması adına projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. 'Kalemmatik' projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen 'Sıfır Atık' projesini desteklemek adına hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Çınar, makinenin tasarımının uzman ekipler tarafından yapıldığını dile getirdi.Gelecek nesillere yaşam standardı yüksek, sağlıklı ve güzel bir Yeşilyurt emanet etmek amacıyla çevresel projelere farklı bir önem verdiklerini belirten Başkan Çınar, şunları söyledi:"İnsan sağlığı ve doğanın korunması açısından farkındalık oluşturmak ve bilinçlendirme yapmak adına atık yağ, atık pil, bitkisel atıklar, elektronik ve ambalaj atıklarla ilgili 2014 yılından beri hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve projelerle Yeşilyurt'u örnek ilçe hüviyetine ulaştırdık. Yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar hammadde olarak kullanılması, büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılacaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak beş yıllık hizmet dönemimizde bütün alanlarda olduğu gibi çevre ve doğa sağlığının korunması noktasında kalıcı yatırımlarda bulunduk, sosyal sorumluluk projelerimizin sayısını artırdık. Doğa sağlığının korunması gibi hassas bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için 'Kalemmatik' projesini hayata geçirdik. İlk etapta merkezi yerlerde konumlandırmayı planladığımız iki farklı gözü bulunan makinemiz, bırakılacak plastik ve metal atıklardan sonra kalem hediye etmektedir. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretme özelliğine sahip makinemiz, iç ve dış mekân çalışma özelliğiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşımaktadır. Vatandaşlarımız plastik ve metallerini çöpe atmadan bu makineye bırakıp, çevre ve doğanın korunması noktasındaki hizmetlerimize katkı sunabilirler."

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