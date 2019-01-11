Kaldırımdaki tartıcı çocuğun okuma azmi

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () KADİR İlbak, 13 yaşında, ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi. Sultangazi'deki okulundan çıkar çıkmaz, kaldırımda tartıcılık yapıyor. Onu soğuk havada kaldırımda ders çalışırken görenlerin yüreği burkuluyor, onun okuma azmi herkesi kendisine hayran bırakıyor. Okul harçlığını çıkarmak, ev bütçesine katkıda bulunmak isteyen 7 yıldır tartıcılık yapan Kadir'in bu anlarını bir vatandaş "Kim bilir ne hayalleri var?" başlığıyla sosyal medya hesabına koyunca, paylaşım yoğun ilgi gördü.

EN SEVDİĞİ DERS MATEMATİK

Sultangazi’nin en işlek caddelerinden olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde tartıcılık yapan Kadir İlbak'a muhabiri ulaştı. Soğuk havaya rağmen vatandaşların şaşkın bakışları arasında önüne koyduğu tartının yanında ders çalışan Kadir İlbak, günde 10 ila 20 TL arasında para kazandığını söyledi. İlbak," Okur harçlığımı ve aile bütçesine katkıda bulunmak için okul sonrası tartıcılık yapıyorum. Sınavlar yaklaşmışken pratik yapıyorum. En sevdiğim ders matematik. Bana göre hava soğuk değil, üşümüyorum. Direniyoruz. Soğuğa alıştım artık” dedi. Annesinin ev hanımı olduğunu belirten ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi Kadir, babasının da bir tekstil atölyesinde makineci olarak çalıştığını söyledi.

“KADİR BİZDEN BİRİ ARTIK”

Yaklaşık 7 yıldır aynı noktada tartıcılık yapan Kadir İlbak’a esnaflar da sahip çıkıyor. Esnaflardan Burak Köleoğlu "Elimizden geldiği kadar Kadir kardeşimize destek olmaya çalışıyoruz. O da bizden biri artık. İhtiyacı var, birileri elinden tutsun istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

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