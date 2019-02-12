Kağıthane'de korkutan görüntü; 4 katlı binanın sakinleri panik yaşadı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() - KAĞITHANE'de bir binanın temelindeki toprakta kayması meydana geldi.

Gültepe, Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan bina yeniden yapılmak için yıkıldı. Yıkılan binanın yan tarafında bulunan 4 katlı binanın zemin kısmında toprak kayması meydana geldi. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen Kağıthane Belediyesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Kayan kısmın daha da büyümemesi için hafriyat kamyonlarıyla getirilen toprak, bu alana döküldü. Toprak dolumunun ardından tehlike altındaki binanın bulunduğu yere beton kazık çakılacağı belirtildi.

4 KATLI BİNA TEMELİ YOK

4 katlı binanın temelinin olmadığı öğrenildi. 2'nci katta oturan bina sakini Kazım Yokuş, "Yaklaşık 40 yıllık bir bina. Ben 20 yıldır burada oturuyorum. Burada bir bina vardı, yıkımı yapıldı. İki gün önce bizim binanın altı kendiliğinden boşaldı. Biz tedirgin olduk belediye ye müracaat ettik. Komşular bu gece evde yatmayın dediler ama biz yine evimizde yattık. Dün mühendis geldi binanın çökme tehlikesi yok dediler, korkuyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)