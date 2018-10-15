Kağıthane Belediyesi enflasyonla mücadelede 'indirim' kararı aldı

KAĞITHANE Belediyesi son dönemde yükselen enflasyonla mücadele için indirim kararı aldı.

Kağıthane Belediyesi Meclis Üyeleri, oy birliğiyle belediyeye bağlı otoparklar ve sosyal tesislerde yüzde 10 indirim kararı aldı. Bu kararla, vatandaşların yükselen enflasyon karşısında zor durumda kalmasının önüne geçmek amaçlandı ve Hükümetin Enflasyonla Mücadele Programı'na destek verildi.

“BUGÜN İTİBARİYLE İNDİRİM UYGULAMAYA BAŞLADIK”

Konu hakkında bilgi veren Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, ”Bugün itibariyle indirim uygulamaya başladık. Enflasyonla topyekün mücadeleye destek olmak amacıyla belediye olarak böyle bir karar aldık. Ardından Kağıthane’deki esnaflarımızın da indirime katılması için kendilerine çağrıda bulunacağız” dedi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)