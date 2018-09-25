Kadir Sütçü: Türkiye 7'lik bir depreme hazır olmalı

İSTANBUL Sarıyer Kent Konseyi Deprem ve Doğal Afet Grubu Başkanı, 'Deprem tahmincisi' Kadir Sütçü, 2019 yılında Türkiye ya da çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini söyledi.

Eskişehir'e Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Uzaktan Algılama-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu'na katılmak üzere gelen İstanbul'da deprem tahmin istasyonu ve danışmanlık merkezi bulunan Kadir Sütçü, yaptıkları deprem tahmini çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Önümüzdeki yıl Türkiye ya da çevresinde 7 büyüklüğünde bir depremin olabileceğini söyleyen Sütçü, "Bir yıl içerisinde yüzde 90 olarak Türkiye yahut yakın çevresi 7'lik bir depreme hazırlanması gerekiyor. Buna bütün Türkiye dahil" dedi.

KARINCALARLA GÖZLEM YAPIYOR

Deprem tahmincisi Kadir Sütçü Depremin merkez üssünü tam olarak bulabilmek için karıncaları kullanmak gerektiğini söyledi. Sütçü şunları anlattı:

"Ben 11 Kasım 1999 günü bahçemde gezerken erik ağacımın bir tanesinin gövdesine karıncalar kümeleşmişti, 12 Kasım'da ise Düzce depremi oldu ve İstanbul sallandı. Bu nedenle karıncaları incelemeye başladım. 6 yıl koloni kurmak için çalıştım. 2006 yılında koloniler tamamlandıktan sonra 16 Nisan 2006 tarihinde karıncılarla gözlem ve deneye başladım. Karıncaların hareketleri var. Bir sıra dışı hareketleri var bir de normal hareketleri var. Normal hareketleri yuvadan çıkıp, yiyeceğin üzerine gidip yiyeceği alıp yuvaya götürmektir. Anormal hareketleri ise; ateş üzerinde zıplar gibi hareketleri var. Karıncaların sıra dışı davranışlarını 15 kategoride inceliyoruz. Bu kategorilerden en önemlisi ölümdür. Yuvaları terk eden karıncalar kütlelerin, kayaçların sesini daha çok algılıyor ve ayakları kulaklarının içinde olması nedeniyle sersemliyor. Bu sersemlediği zaman küme şeklinde olduğu zaman ölüyor. Yüzde 80'i öldüğünde büyük deprem işareti olarak görüyoruz. Bu da 72 saat öncesinden ölüyor. Yani 3 gün önceden büyük depremin olacağını karıncalar vermektedir. Ama karınca kolonisini takip etmeyen halkımız bu depremi nasıl anlayacak dersek; gece hangi saatte olursa olsun korktunuz, kalkın gökyüzüne bakın. Gökyüzünde yıldızlar elle tutulabilecek şekildeyse büyük deprem olur. Onun dışında eğer yıldızlar çok uzak gözüküyorsa orası sallanabilir ama merkez üssü olarak büyük deprem orada yoktur. "

'BULUTLU, YAĞIŞLI HAVALARDA DEPREM İHTİMALİ YOK'

Karıncaların incelendiği alanın olduğu yeri merkez olarak aldıklarını belirten Kadir Sütçü, "Nerede incelerseniz orayı merkez olarak alın. 1200 kilometre yarıçapında bir daire çizin bu dairenin içindeki bütün depremleri algılayabilirsiniz. Onun dışındaki olayları da, tahminleri de uydu görüntüleriyle bölgesel olarak yapmaktayız. Yani deprem hava basıncını etkiliyor, alçak ve yüksek hava basıncını meydana getiriyor. Bu meydana getirmeden dolayı da havayı açıyor. Bulutlu havalarda, yağışlı havalarda büyük depremlerin olma ihtimali yok. Böyle bir olay olmadı şu ana kadar Türkiye ve çevresinde. Merkez olarak İstanbul'u aldığımızda Akdeniz'de Girit, Hatay, Sivas, Romanya, Ukrayna, Yunanistan olarak bir daire içine aldığımızda burayı karıncalarla tahmin etme olasılığımız var. Kış ayları Aralık, Ocak ve Şubat'tır. Bu yıl kış mevsiminde Türkiye'de en az deprem olan yıl olarak tarihe geçecek. 2003 yılından 2018 yılına kadar depremleri istatistik verilere tuttuğumuz zaman en az deprem 2018 yılında oldu. Hiç kar yağmadı. Depremle yağış arasındaki ilişkiyi araştırmazsanız bunu söyleyemezsiniz. Demek ki depremler yağışı etkiliyor" dedi.

'DEPREM SAATİNİ 72 SAAT ÖNCESİNDEN VEREBİLİYORUZ'

Deprem olmadığı için Türkiye'yi fayın ısıttığını söyleyen Sütçü, "İlkbahar ve yaz mevsiminde deprem olmadığı için bir fay bizi ısıtıyor şeklinde düşünebiliyoruz. Eğer bu fay ısıtıyorsa 7'nin üzerinde bir deprem Türkiye'de ya da yakın sınırlarında bekliyor olabilir. Bu olasılığımız yüzde 90. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Türkiye'nin de önlem alması gerekiyor. Bir fay bizi ısıtıyor Türkiye olarak. Hem depremleri seyrekleştirdi, azalttı hem de sıcaklığı alabildiğince yükseltti. 2010 yılından daha fazla bir sıcaklık var şu anda, Şu anda 2010 yılından daha fazla bir sıcaklık varsa bu meteorolojinin de dikkatini çekiyor. Bu durumda dikkat edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bir yıl içinde yüzde 90 olarak Türkiye'de ya da yakın çevresinde 7'lik bir depreme hazırlanması gerekiyor. Bütün Türkiye dahil. Ama saatini istiyorsanız bizi takip edeceksiniz. Biz gününü ve saatini vermeye çalışacağız. 72 saat önceden verebiliyoruz" diye konuştu.



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