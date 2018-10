Kadınlar istedi, Maltepe Belediyesi çözüm üretti

İSTANBUL, () - MALTEPELİ kadınlar, belediyenin düzenlediği ve kadına dair sorunların tartışılıp ele alındığı ‘Kadın Dostu Kent: Maltepe Çalıştayı’nda bir araya geldi. Çalıştayda, danışma merkezlerinden kız öğrencilere yönelik barınmaya, engelli çocuklar için gündüz bakımevlerinden toplu taşıma araçlarında alarma, kadın kurullarından yerel yönetimlerde yüzde 50 kadın kotasına kadar bir dizi öneri dile getirildi.

‘Kadın Dostu Kent: Maltepe Çalıştayı’, Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çalıştaya, ilçedeki yüzlerce kadın başta olmak üzere, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, Meclis üyeleri ve sivil toplum örgütü mensupları katıldı.

Siyasal İletişim Uzmanı Necati Özkan’ın moderatörlüğünde gazeteci Melis Alphan ‘Kent ve Kadınların Güvenliği’, gazeteci Ferhat Boratav ‘Toplumsal Cinsiyet Endeksi ve Medya’, KA.DER Eski Başkanı Çiğdem Aydın ‘Siyasette Eşit Temsiliyet Mücadelesi’ ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Genel Sekreteri Yeşim Müftüler Seviğ ‘Kadın Girişimciler ve Kent’ konulu konuşma yaptı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, ‘Kadın Dostu Kent Olma Yolunda Maltepe’ adlı sunumunda katılan herkese tek tek teşekkür ederek, ilçede kadınlara yönelik yapılan kreşlerden, İoanna Kuçuradi Danışma Merkezi’ne, Üreten Engelliler Merkezi’nden, ücretsiz öğrenci servislerine kadar bir dizi belediye çalışmasını katılımcılara anlattı.

KADINLAR YOL HARİTASI ÇİZDİ

Konuşmalar sonrası çalıştaya katılan kadınlar, 10 ayrı gruba ayrılarak ilçenin öncelikli sorunları hakkında çalışma grupları oluşturdu. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, kadına yönelik şiddet, ulaşım ve konut, siyasette eşit temsil, toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığının arttırılması, ev emeğinde ortaklık, olumsuz yargılarla mücadele ve istihdam, karar alma süreçleri adı altında oluşturulan gruplar, düzenlenen klasik müzik dinletisi sonrasında, önemli sorunları tespit ederek bir yol haritası çizdi.

Bu yol haritasına göre belediyeden öncelikli istenilen 10 hizmet şu şekilde sıralandı:

Her mahalleye psikolojik danışma merkezi, ilçede eğitim gören kız çocukları için yurtlar kurulması, engelli çocuklar için gündüz bakımevleri, toplu taşıma araçlarına kadınlar için alarm, her evden ihtiyacı olan bir kişinin işe alınması, toplu ulaşım araçlarına ücretsiz servis, kadın kotasının arttırılması, kadınlarla sivil toplum kuruluşlarının (STK) birleşerek cinsel eğitim ile ilgili bilgilendirici tiyatro oyunları başta olmak üzere etkinliklerin yapılması, ailelere danışman atanması, bay/bayan gibi ifadelerin toplumsal hayattan çıkartılması.

“MALTEPE’DE ANA OMURGA KADINLAR”

Bildirge sonrası söz alan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da, kadınlara yönelik temsili siyasette daha da arttıracağına ve kendisinden sonraki il başkanının mutlaka genç birisi olacağına dair söz verdi.

Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, burada dile dökülen her şeyin yeni dönemde yapılacağını belirtti. Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu daha başlangıç. Bundan sonra Maltepemiz için engelli kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ve toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek çalıştaylar düzenleyeceğiz ve burada alınan kararları yeni döneme uygulayacağız. Bu vesileyle buraya gelerek katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Ben böyle katılımcı, her zaman sizlere soran bir Maltepe hayal ediyordum, bu oldu. Burada Maltepe’nin yol haritasını çiziyoruz. Yakında kentsel dönüşümle ilgili de böyle bir toplantımız olacak. Cumhuriyet değerlerimizin, Cumhuriyet’in o kadına değer veren kültürünün aşındığı şu günlerde yeniden ayağa kalkıp silkelenmemiz gerekiyor. Bu silkelenmenin ana omurgasını da bence kadınlar oluşturuyor. İyi ki varsınız, iyi ki bize yol gösterdiniz.”