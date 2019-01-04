Kadınlar, huzurevi sakinleri için şal ördü

Hande NAYMAN/İZMİR, () - İZMİR'de, 118R Lions Yönetim Çevresi Alzheimer ve Geriatri Komitesi üyesi kadınlar tarafından Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar için yaklaşık 200 diz ve omuz şalı örüldü. Yaşlılara daha fazla özen gösterilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kadın üyeler bir araya gelerek huzurevi sakinlerine 'Yanındayız' mesajı verdi.

Lions kulüplerine üye kadınların yer aldığı 118R Yönetim Çevresi Alzheimer ve Geriatri Komitesi tarafından yaşlılara yönelik olarak 'İlmek ilmek sevgi' adı altında bir proje hayata geçirildi. Lions kulüpleri üyesi kadınlar tarafından Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalanlar için yaklaşık 200 adet diz ve omuz şalı örüldü. Şal örmek için Karşıyaka İskelesi'nde bulunan bir kafede bir araya gelen kadınlar, projeye yakınlarını da dahil ederek devam edeceklerini bildirdi. Yaşlılara daha fazla özen gösterilmesi için farkındalık yaratmak amacıyla örülen şallar, 22 Ocak'ta Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenecek olan müzikli etkinlikle teslim edilecek.

DUYGUSAL BOYUTU ÇOK YÜKSEK

Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmakta olan yaklaşık 500 kişi için şal ördüklerini dile getiren Lions Kulüpleri Derneği Bölge Başkanı Oya Aytan, şunları söyledi:

"Huzurevinde kalmakta olan erkekleri de düşünerek renk skalasını geniş tuttuk. Bu etkinlikte amacımız yaşlılara özen gösterilmesi, onların her daim yanında olduğumuzun ve asla unutmadığımızı hatırlatarak farkındalık yaratmak. Çarşıdan da insanlar şal veya benzeri şeyler alabilir ama biz buradan bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz. El emeği üretilen şalların çok farklı bir anlamı var. Bundan sonra da bu etkinliği devam ettirmeyi düşünüyoruz. O kadar büyük bir hevesle ördük ki, elimizde şu anda yaşlılar evinde ihtiyaç olanın çok daha fazlası var. Bundan sonraki süreçte, başka yaşlılar evi için de çalışma yapacağız. Aynı zamanda lionların evlerinde anneleri, ablaları, yakınları da yaşlılar için şal örüyor. Neredeyse her lion 4'er 5'er tane şal teslim edecek. 100'ün üzerine kişi şu anda örgü örüyor. Duygusal boyutu çok yüksek olan bu etkinliğin içinde bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bizler çok etkinlik yapıyoruz ama insanların bu kadar çok heves ettiği bir şeye bu zamana kadar rastlamadım. Böyle bir şeye bizim de ihtiyacımız varmış."



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