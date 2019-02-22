Kadıköy'de yangında mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-()-KADIKÖY'de 9 katlı bir binada çıkan yangında bir dairede mahsur kalan yaşlı kadını, itfaiye merdiven uzatarak kurtardı.

Göztepe Mahallesi Demirci Faik sokakta bulunan bir apartmanda ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadının oturduğu dairede saat 10.30 sıralarında mutfakta yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla camı kırarak içeri girdi. Dairede mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkarıldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi bina içinde yaptı. Yaşlı kadın daha sonra ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar kendilerini dışarı attı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir apartman sakini "daireden dumanlar yükseldiğini gördüm. İtfaiyeye haber verdik. Teyze o sırada evde tekmiş. Kızı işe gitmiş. Teyze heyecandan kapıyı açamamış. İtfaiye camı kırarak içeri girip teyzeyi kurtardı" dedi.

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