Kadıköy'de klima hırsızları kamerada

Murat KORKMAZ - İSTANBUL,()-KADIKÖY'de yüzleri maskeli 3 şüpheli bir oto galerinin klimasını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Göztepe'de bulunan bir oto galeriye Cuma saat 03.00 sıralarında gelen yüzleri maskeli 3 kişi ilk önce iş işyerinin çevresinde keşif yaptı. Bir süre sonra klima ünitesinin bağlantılarını söken şüpheliler klimayı alarak buradan uzaklaştı. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İşyeri çalışanı, "Klima şirketini aradık. Yenisinin 11 bin lira olduğunu söylediler. İnşallah yakalanırlar" diye konuştu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)