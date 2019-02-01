Kadıköy'de inşaat paravanları bir otomobilin üzerine devrildi 

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken itfaiye ekibi çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken itfaiye ekibi çalışma başlattı. (FOTOĞRAF)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KADIKÖY'de bir inşaatın çevresindeki tahta paravanlar rüzgarın etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde hasar meydana gelirken itfaiye ekibi çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)