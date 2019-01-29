Kadıköy'de denizde ceset bulundu

Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL,()-KADIKÖY'de denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Kadıköy sahilinde sabah saatlerinde temizlik yapan belediye işçileri deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gördü. İşçiler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi adamı denizden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)