Kaçak avcılara ceza yağdı

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2018 yılında Türkiye genelinde kaçak ve usulsüz avlanan 5 bin 893 avcıya, 5 milyon 590 bin TL para cezası kesti. En çok avcının yakalandığı şehir ise 416 avcı ile Konya oldu.Sürdürülebilir ve bilinçli avcılığın devamı, nesli tükenmekte olan türlerin korunması için 7 gün 24 saat görev başında olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve usulsüz avlananlara yönelik aralıksız denetim yapıyor. Denetimlerde emniyet, jandarma ve fahri av müfettişlerinden de destek alan ekiplerin en büyük destekçileri ise, kaçak ava kayıtsız kalmayıp ihbarda bulunan vatandaşlar. Ekipler denetimler sırasında kaçak ve usulsüz avlananları tespit ederek, idari para cezası kesiyor. Avcı, avladığı hayvanlarla yakalanırsa, idari para cezasının yanı sıra hayvanın türü ve sayısına göre tazminat cezası da uygulanıyor.EL KONULAN MALZEMELER İHALEYLE SATILIYORAvda kullanılan otomobil, traktör, kamyonet gibi araçlar ile tüfek, akü, fener gibi malzemelere el konuluyor. Araçlar ve tüfekler, daha sonra ihaleyle satılıyor. Avcılar da yakalanma riskine karşı ava giderken düşük model araçları tercih ediyor.SOSYAL MEDYADA DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜYORLARDoğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve usulsüz avcılara yönelik denetimlerini arazi taramasıyla sınırlı tutmuyor. Ekipler, başta Instagram, Twitter ve Facebook olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarını da kontrol ediyor. Sosyal medya hesabında avladığı hayvanla birlikte fotoğrafını paylaşan kişinin peşine düşülüyor. Güvenlik güçlerinin desteğiyle fotoğrafın çekildiği yer, fotoğraftaki kişinin adres ve kimliği tespit ediliyor, gerekli cezai işlemler uygulanıyor.5.5 MİLYON LİRA CEZAEkipler, 2018 yılında 7/24 yapılan denetimler ve sosyal medyadan iz sürerek 5 bin 893 kişinin kaçak ve usulsüz avlandığını tespit etti. 11 bin 29 cezai işlem uygulanarak, toplam 5 milyon 590 bin TL idari para cezası kesildi. En çok kaçak avcının yakalandığı şehir ise Konya oldu. Konya'da kaçak ve usulsüz avlanan 416 kişiye, 367 bin 391 TL para cezası kesildi. Konya'yı 255 avcı ile Antalya, 333 avcı ile Ankara, 223 avcı ile Manisa, 186'şar avcı ile İstanbul ve Kahramanmaraş takip etti. En az kaçak ve usulsüz avlanan şehir ise Ardahan oldu. 1 avcıya 5 cezai işlem uygulanarak, bin 437 TL idari para cezası kesildi.

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