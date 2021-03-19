Joe Biden ABD Başkanı olduğunu unuttu!

Geçtiğimiz günlerde Pentagon Şefi (Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı) Lloyd Austin'in adını unutup "Şeye, şeye... Eski general. Şey... Ben ona sürekli general deyip duruyorum" diyerek konuşmasında sıkça kekeleyen Joe Biden, bu kez de ABD Başkanı'nın kendisi olduğunu unuttu.

Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle ilgili ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştiren ABD Başkanı Joe Biden, konuşmasının bir bölümünde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD Başkanı olduğunu ifade etti.

Kısa bir duraksama yaşayan ancak düzeltme yapmayan Joe Biden'ın daha sonra sözlerini sürdürmesi sosyal medyada viral oldu.

Trump alay ediyordu

ABD'nin 46. Başkanının seçileceği 59. Başkanlık Seçimlerinde Donald John Trump sıkça Joe Biden'ın ağır hareket ettiği, enerjisinin olmadığı, yaşlılığı ve unutkanlığı üzerine göndermelerde bulunuyor, böyle birinin başkan seçilmesinin ABD için hiç de iyi olmayacağını ifade ediyordu.

Dün de Putin "şifa" dilemişti

ABD Başkanı Biden'ın "Katil" dediği ve mutlaka cezasını çekeceğini söylediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün gazetecilere, Biden ile şahsi olarak tanıştığını söylemiş ve kendisine acil şifalar dilediğini ifade etmişti. Şaşkın bakışlar ve gülüşmeler üzerine Vladimir Putin, şaka ya da ironi yapmadığını belirterek, bu konuda ciddi olduğunun altını çizmişti.

20 Ocak 2021 tarihinde ABD Başkanlığı koltuğuna oturarak göreve başlayan Joe Biden'ın başkanlık koltuğundaki 2 ayını henüz doldurmamış olmasına rağmen yorgunluğu ve unutkanlığı kaygıya neden oldu. Cumhuriyetçiler ve özellikle Trump yanlılarının sosyal medyada Joe Biden ile alay ettikleri görüldü.